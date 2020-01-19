新竹縣消防局第二大隊在竹東鎮富廣美美大樓舉辦「登高體驗」活動，小朋友鳴笛後爭先登梯。（羅浚濱攝）

新竹縣消防局第二大隊在竹東鎮富廣美美大樓舉辨「登高體驗」活動，小朋友登梯爬6樓，感受火災搶救模式。（羅浚濱攝）

新竹縣消防局第一大隊光明分隊小隊長李均祈，去年出勤緊急救護案7百多件、執行CPR1百多件，急救成功將人從鬼門關救回10件，榮獲消防署全國消防楷模「鳳凰獎」，縣長楊文科在119消防節表揚大會頒獎肯定。

李均祈曾獲全國十大傑出救護技術員，某次接獲通報「孕婦急產案」，到場發現新生兒已出生，因窒息缺氧幾乎沒有呼吸，他當機立斷剪斷寶寶臍帶、給氧，並持續做CPR20多分鐘，到抵達醫院恢復呼吸，成功救回幼小生命。

李均祈說，他平常擔任緊急救護訓練、CPR活動宣導人員，訓練救護基礎人員及民眾，盼減少災害發生，榮獲此獎是對他擔任消防員10多年來的肯定。

縣長楊文科感謝警義消、救護義消及婦宣團體，為防範一氧化碳中毒，提升民眾居家防災意識，宣導民眾申裝免費住宅用火災警報器，去年達到5910只，170戶熱水器遷移更換補助。

新竹縣119消防節舉辦防火、防災宣導、救災演習及捐血活動，第二大隊在竹東鎮富廣美美大樓辦理「登高體驗」活動，一起跳「CPR暖身操」再進行登梯競賽。

國小組和一般組登梯爬6樓，小朋友在鳴笛後爭先登梯，感受消防火災搶救模式，都說很有趣，義消及警消組則要背起空氣瓶等30多公斤裝備登上16樓，展現平日訓練成果。

(中時 )