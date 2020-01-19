台商回流8300億，兆豐銀將囊括14%的商機。兆豐金控暨銀行董事長張兆順在19日舉辦的兆豐銀北區尾牙旺年會上接受媒體訪問時指出，今年台灣經濟將因為台商資金回流所帶來的投資作為主力成長動能，不僅隨後將帶動包括產業鏈建立、就業、消費等成長，同時台商去年底已統計回流8300億元，兆豐銀已估算，其中14％為兆豐銀客戶，合計至少超過1100億以上的資金，兆豐銀也將積極開發這塊台商回流所帶動的投資、貸款等需求商機。

而兆豐銀今年的洗錢防制費用支出將大減10億元，使2020年兆豐銀獲利成長彈性更大。張兆順對此指出，兆豐銀持續三年進行的洗錢防制改造，在去年底告一段落，並完成了5年的美元清算交易回溯調整，在全體海外分行也建立了GPS系統，2020年兆豐銀全體海外分行比照美國紐約等四家在美分行的洗錢防制系統將上路運作，而且兆豐銀經過洗錢防制的系統優化之後，未來將能更進一步的主動偵測、發現問題，這也將成為兆豐未來在洗錢防制上比起其他國銀有更好的利基。

張兆順指出，中美貿易戰簽署協議之後，國際機構多半預測今年全球經濟景氣應會持平，不過比起海外其他國家，台灣則有更多的經濟成長動力，因為中美貿易戰使很多台商原本作為海外投資的資金現在回流台灣，去年底已到8300億了，今年應會超過9000億；張兆順也看好，台商資金回流台灣投資，後續將會解決過去產業外移導致空洞化的問題，使產業鏈重新建立，並且帶動就業機會，乃至於消費也可望因為就業改善而增加，這些對台灣今年的經濟成長，都將發揮一連串的成數效果，例如主計處、央行即分別估今年經濟成長率有2.7％、2.58％。

對於今年的加薪水準，張兆順則表示，若以年度或是升遷晉薪兩種方式，兆豐銀今年的加薪至少會有3％，而兆豐銀也會再觀察其他金融業者的作法，必要時亦不排除用特別專案再作其他加薪，讓加薪幅度更大，來維繫兆豐銀對人力資源的競爭力。

(工商 )