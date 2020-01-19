大陸國家主席習近平昨赴緬甸訪問，而在官方公布的「中緬聯合聲明」中文版中，卻明確寫入「緬方認為台灣是中華人民共和國不可分割的部分」與過去使用的「台灣是中國不可分割的部分」完全不同，首度直接把台灣列入大陸。國民黨今發聲明開嗆，「不僅無法為台灣民眾接受，亦對兩岸關係毫無幫助，本黨深感遺憾！」

中緬聯合聲明其中提及「缅方重申堅定奉行一個中國政策，認為台灣、西藏、新疆是中華人民共和國不可分割的部分」等語，國民黨表示「完全無法苟同。」

國民黨強調，他們一貫認為一個中國應指1912年成立迄今之中華民國，主權獨立，但目前之治權則僅及於台澎金馬。台灣絕非「中華人民共和國」的一部分，大陸當局應務實面對，本黨亦將在中華民國憲法架構及相關法律規定下，堅決維護此一事實。

國民黨批評，該中緬聯合聲明涉及台灣的部分，不僅無法為台灣民眾接受，亦對兩岸關係毫無幫助，「本黨深感遺憾！」國民黨目前雖然在野，但仍將堅決捍衛中華民國的主權獨立，並為國計民生戮力不懈。

(中時 )