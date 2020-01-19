中華民國兒童課後照顧輔導協會、新北市中小學家長協會、新北市中小學家長會長、台灣兒童美女協會、新北市兒童關懷協會今（19日）舉行課後照顧歲末感恩音樂饗宴，新北市長侯友宜親自到感謝課後教師為學生們的付出。（葉書宏攝）

中華民國兒童課後照顧輔導協會、新北市中小學家長協會、新北市中小學家長會長、台灣兒童美女協會、新北市兒童關懷協會今（19日）舉行課後照顧歲末感恩音樂饗宴，新北市長侯友宜親自到感謝課後教師為學生們的付出。（葉書宏攝）

中華民國兒童課後照顧輔導協會、新北市中小學家長協會、新北市中小學家長會長、台灣兒童美女協會、新北市兒童關懷協會今（19日）舉行課後照顧歲末感恩音樂饗宴，新北市長侯友宜親自到感謝課後教師為學生們的付出，他強調，未來會更召集更多民間資源加入。

侯友宜表示，因為課後教師付出，讓孩子們學習更多元化，9年前接任副市長時即負責教育局業務，跟許多校長、師長都有互動，都希望孩子可以安心在學校學習；感謝師資們的付出，未來也會召集更多民間資源加入。

中華民國兒童課後照顧輔導協會自成立以來一直致力於國小學童在課後生活的照顧與輔導，為體恤課後照顧老師的辛苦付出，活動邀請知名主持人梁赫群、王晴及藝人許富凱、袁詠琳、郭書瑤演出，最後由FIR飛兒樂團帶來壓軸歌曲「我們的愛」，讓氣氛High到最高點。

活動總召集人曾承逸表示，非常感謝這群為弱勢孩童默默付出的無名英雄們，今年度計畫與新北市政府農業局共同舉辦春節活動「新北小農．食全食美」，讓市民朋友一同參與，透過一日小農的體驗，體恤農夫的辛勞及努力堅毅的精神，了解食農教育的重要性。

再者，預計與新北市原住民族行政局合作，舉辦「用原住民族科學教育推動原住民族文化保存」活動；與社會局合作辦理培訓課程，支援及支持124間弱勢兒少社區課後陪伴單位，強化專業才藝技能及教育知能；最後將結合文化局推動兒童藝術教育，啟發兒童創意潛能。

(中時 )