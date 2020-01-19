陳柏婷與中職桃猿隊投手吳丞哲的婚紗照曝光。（照片來源：Wedding21韓式婚紗（桃園）臉書）

陳柏婷婚紗照絕美。（照片來源：Wedding21韓式婚紗（桃園）臉書）

有「警界郭雪芙」之稱的女警陳柏婷變人妻了！她與中職桃猿隊投手吳丞哲交往多年，日前婚紗公司曝光兩人婚紗照，陳柏婷穿上多款鏤空「透視」的婚紗，大露窈窕曲線、雪白長腿，連婚紗公司小編都忍不住盛讚：不合理！不科學！

陳柏婷外型甜美，不但有「警界郭雪芙」之稱，更曾被網友戲稱：「好想被她開罰單！」。她在2017年公開與中職Lamigo（現為樂天）桃猿隊投手吳丞哲的戀情，兩人交往至今，戀情開花結果。

一間韓式婚紗公司日前在臉書曝光陳柏婷與吳承哲的婚紗照，其中一款鏤空「透視」的婚紗，完全展現陳柏婷的姣好身材，纖腰、長腿全都露，S型曲線宛如美人魚。而另一款白色低胸禮服，則是放送陳柏婷傲人事業線。

婚紗公司小編更大讚陳柏婷：「真心覺得不合理！不科學！」、「大家仔細看看那姣好的身材、細緻的皮膚，完全想像不出來 比很多男人都來的身手矯健！應該就是電影裡『不可能的任務』、『霹靂嬌娃』裡面那種，會讓『黑社會老大』失去防備心、穿著禮服在賭場埋伏，瞬間從大腿拿出一把槍，把壞人一網打盡」。

鏤空透視婚紗展現陳柏婷的好身材。（照片來源：Wedding21韓式婚紗（桃園）臉書）

(中時電子報)