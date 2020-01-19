黃偉哲（左）19日早上在經發局副局長蕭富仁（右）陪同下視察六甲、玉井市場，攤商請吃美食。（劉秀芬攝）

黃偉哲（左）19日早上到六甲、玉井市場發賀歲紅包。（劉秀芬攝）

黃偉哲視察傳統市場 發賀歲紅包

台南市長黃偉哲關心市民年貨採購情況，19日早上視察六甲、玉井市場，發放賀年紅包，向攤商及消費者拜年，攤商見市長來訪紛紛搶著合照，並熱情拿出自家特色產品請黃偉哲試吃，黃偉哲展現親民作風，還現場喝完一碗素食何首烏雞湯。

六甲、玉井市場是該區內唯一公有零售市場，在市府經濟發展局輔導下，眾多攤位獲經濟部優良市集星等認證，市場販賣商品多樣、質優、美味，除該區居民購買，更吸引外地消費者前來購買，許多攤商也把握機會，拿出樂活名攤證書請黃偉哲簽名。

黃偉哲在市場自治會帶領解說下，一一向攤商問候，詢問銷售狀況，攤商熱情拿出販賣的美食請黃偉哲品嘗，因為黃偉哲吃早齋，只吃了米苔目、何首烏湯、水果、素食壽司、紅龜粿，對其他名攤美食只能望著流口水。

黃偉哲表示，今天到六甲、玉井市場，主要是看看傳統市場年貨籌備的狀況，如攤位的整潔度、民生物資供應是否充分、價格穩不穩定。市府會持續嚴格的督導，加強與市場自治會及攤商的合作，把傳統市場變成一個乾淨而且有人氣的地方，讓傳統市場的買氣愈來愈旺。

19日一早許多民眾聽到市場廣播市長要來發紅包，時間還沒到已經有50多人排隊等候，黃偉哲巡視攤商後，一一分送特製的「鼠來是寶」賀歲紅包，鄉親拿到後開心不已，有人說從來沒拿過市長的紅包，非常高興。

原本市府準備在六甲、玉井市場各發300個賀歲紅包，因為排隊鄉親太踴躍，市府馬上加碼，每個市場都發了近500個紅包，讓民眾開心帶回家添喜氣。市府未來幾天也會在各處安排發送紅包，目前預訂除夕早上到新市市場發紅包賀歲。

影片連結https：／／youtu.be／SXVidHF3byM

(中時 )