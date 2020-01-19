大陸廣州一對父母為了6歲的女兒的未來著想，希望她從小就學英文，便將她送進當地一間雙語幼稚園。不過女兒日前一直到深夜還睡不著，媽媽問她怎麼不睡覺，女童竟說：「男老師摸我下面。」媽媽聞言大驚，隔天馬上衝到幼稚園理論，男老師也已經被警方逮捕。

綜合陸媒報導，本來每天都乖乖上床睡覺的女童，本月9日卻到半夜將近12點都睡不著，母親發現她不對勁，問她白天在幼稚園有發生什麼事嗎？沒想到女童說：「學校裡有男老師摸我下面。」

幼稚園內替孩童準備午睡的床舖。（圖／新浪網）

媽媽聽到女兒坦承被老師猥褻，又氣又心疼，隔天一早就跑到幼稚園找園長，並要求看園內的監視器影片，卻遭到拒絕，於是當場報警。警方隨即到場，要求園方出示影片，並和女童媽媽一同觀看，發現一名張姓男老師趁小朋友午睡時掀開女童的被子，直接猥褻女童，摸她的肚子、下體，接著把女童帶到廁所。

幼稚園牆上的標語，如今看來格外諷刺。（圖／新浪網）

警方見張男犯行事證明確，當場將他逮捕；幼稚園杜姓園長則說：「發生這樣的事情，我們也很震驚。」據了解，張男今年20歲，是實習轉正，有學齡前教育資格，和同事、其他孩子都相處得非常好，目前已被幼稚園開除；女童父母則要求幼稚園找心理醫生，對女童進行心理輔導。

(中時電子報)