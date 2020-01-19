《大政治大爆卦─無色覺醒》緊盯出門時間？韓國瑜拂曉出巡 梗圖更新了嗎 14:202020/01/19 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 近來高雄市長韓國瑜上班時間屢遭緊盯，今日一大早天還沒亮，韓國瑜就在臉書向大家問早，並到前鎮漁市視察發紅包。沿路上許多攤販、民眾，不斷對他說「加油！」，還有人熱情民眾要求合照。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜拚黨主席？3Q：一定會選、且會上 08:232020/01/15 政治 【小英2.0 5】團隊內部狂洩密 韓回歸能坐穩？ 11:572020/01/15 政治 真韓粉小心！不要變成罷韓助力 14:232020/01/15 政治 王定宇酸建議韓防罷免標準低 趙少康回嗆 19:202020/01/15 政治 高雄人叩應陳揮文節目怒吼：我們不得已才轉投小英！ 22:402020/01/15 娛樂 黃暐瀚從台灣人性看罷韓 揭唯一解答 05:472020/01/17 政治 韓上班不夠早 趙少康：我高中都五點起來 15:262020/01/18 政治 罷免案王世堅給韓建議 宅神超贊同加碼送12字 20:142020/01/18 政治 大選過後 趙少康發現韓國瑜這一點不同了 02:002020/01/19 政治 趙少康教2招改頭換面 韓國瑜真的做到了！ 10:402020/01/19 政治 政治熱門新聞 韓國瑜這項新政績有譜？趙少康爆驚人內幕！ - 政治 蔡為何拿817萬票？陸學者分析曝3大原因！ - 政治 陳菊12年每天準時開會？網看完反應一面倒 - 政治 罷免案王世堅給韓建議 宅神超贊同加碼送12字 - 政治 趙少康教2招改頭換面 韓國瑜真的做到了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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