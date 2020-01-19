移民官張瓈云（右）分享機場服務經驗。（移民署台北市服務站提供／李文正台北傳真）

年節將近，還是很多民眾不知道出、回國移民署有「自動查驗通關系統」，移民署台北市服務站主任蘇惠雯表示，為了減少大排長龍出國的現象，只要3分鐘申辦，就可享受12秒機場快速通關服務，16日移民官張瓈云及蔡宜君參加北投明德國小「英語酷幣市集活動」，介紹機場通關流程，吸引近百位學童參與了解。

北投區民德國小舉辦「英語酷幣市集活動」，移民署台北巿服務站在場介紹移民官工作，由移民官蔡宜君介紹外國人如何申辦外僑居留證及認識移民署等問答闖關，並告訴國小學童，如果將來想要參加移民特考，可以選擇英語、日文、西班牙文、法文、韓文、葡萄牙文、越南文、印尼文等，現有移民官共880人，像是移民官張瓈云就是印尼語專長，而明德國小也有家長是來自於世界上不同國家，可選擇除了英語以外的專長加入移民署，運用語言優勢服務世界各國人士。

校長涂振洋說，明德國小學生父母來自德國、日本、印尼、印度、越南、馬來西亞及中國大陸等，算是一所多國籍的學校，他勉勵所有小朋友：「多會一種語言，讓你我的視野更開闊」。

台北市服務站移民官張瓈云及蔡宜君以闖關遊戲，介紹國際觀並分享移民官機場服務經驗，成為該校一年一度英語日的亮點活動。

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