吳宗憲、吳姍儒（Sandy）主持中天《小明星大跟班》，19日舉行四周年記者會，馬國賢、綠茶、大根、李妍瑾、余筱萍送上好兆頭禮物慶賀，吳宗憲喝了一口象徵「好事會發生」的四神湯，隨即含住豬腸想與女兒共享，Sandy搞笑大喊，「我已經30歲了好嗎？」他隨即轉向嘴對嘴餵食李妍瑾，場面相當逗趣。

吳宗憲笑說：「因為現在公司老闆是我二女兒，結果發現，今年尾牙最多的是我右手邊這位，台積電、聯電、鴻海、廣達全部都是妳。」他指向Sandy，透露她今年尾牙連12場，不過問到公司金雞母，他指自己強調，「不好意思！金牛在這裡。」他表示今年副業獲利遠超過娛樂事業，新的一年工作版圖很大部分在對岸，「真的可以找偉忠哥（王偉忠）來代班，他跟Sandy擦出火花一定很有趣。」

吳宗憲（左四）、Sandy（左三）主持《小明星大跟班》，藝人好友送吉祥禮物。（吳維書攝）

至於其他節目是否找代班，吳宗憲笑回：「其他節目就是配合我錄影時間，《綜藝玩很大》可以拉到廣州來錄，一次錄10天有沒有，上海也錄10天。」他副業發展順利，更發下宏願要招待藝能界朋友去德國吸塵器工廠參觀。對於總統大選結果，吳宗憲呼籲，「台灣要少點撕裂，如果沒有愛的話，活在一起很痛苦，互相愛彼此，選完就過去，誰當家，我們就應該支持誰。」

(中時 )