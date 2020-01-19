UFC拳手麥葛雷格以踢擊重創賽隆尼，隨後予以KO。（美聯社）

愛爾蘭戰士回來了！格鬥巨星「惡人」麥葛雷格(Conor McGregor)於UFC246的主賽輕鬆擊倒了「牛仔」賽隆尼(Donald Cerrone)，只花了他40秒。這是麥葛雷格2017年從拳擊場回歸格鬥鐵籠之後的首勝，具有重大意義。

兩人開場互相扭打，麥葛雷格以肩撞偷襲打斷賽隆尼的鼻子，接著一記頭部重踢讓賽隆尼失去戰鬥力，被按在地上猛揍。為避免賽隆尼受重傷，裁判及時喊停，宣布麥葛雷格以TKO(技術擊倒)獲勝。

麥葛雷格說：「這是歷史性的一刻，我是UFC史上首位羽量級、輕量級、次中量級都取得KO獲勝的人。這位對手(賽隆尼)平常是專門踢頭獲勝的人(保有最多次踢頭KO紀錄)，我很自豪能以同樣方式打敗他。」

過去兩年因為脫序行為不斷，麥葛雷格遭剝奪拳王腰帶，他表示「他們能拿走我的腰帶，但拿不走我的紀錄，我將會留名青史。」雖然被拔掉拳王，麥葛雷格仍是UFC總裁懷特(Dana White)的愛將，懷特賽前就看好他能KO勝。麥葛雷格累積22勝4敗、19KO。

(中時電子報)