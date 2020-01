英國王室昨(18)日宣布,哈利王子與梅根自今年春天起將不再使用「殿下」(HRH)頭銜,一圓他們淡出王室的願望,不過英國媒體引述白金漢宮說法指出,哈利與梅根實際上仍保留「殿下」頭銜,只是不再使用,似乎隱含著未來如果改變心意、仍可重返王室的伏筆。此外,媒體也指出,哈利仍保有「王子」身分,也還是英國王位第六順位繼承人。

哈利梅根追求自由要付出什麼代價?

白金漢宮18日發布聲明稿指出,哈利與梅根將從包括軍事任命等王室任務中退出,將不再使用「殿下」頭銜,並且不再正式代表女王伊麗莎白二世,新模式自今年春天起生效。英國《每日郵報》(Daily Mail)指出,未來哈利與梅根的正式稱謂將循母親、已故黛安娜王妃模式,單純使用「薩塞克斯公爵哈利」(Harry, Duke of Sussex)與「薩塞克斯公爵夫人梅根」(Meghan, Duchess of Sussex)。24年前黛安娜王妃與查爾斯王子離婚時也不再使用「殿下」頭銜,此後她便被稱為「威爾斯王妃黛安娜」(Diana, Princess of Wales)。

不過包括《每日郵報》、《衛報》(The Guardian)、英國廣播公司(BBC)等多家英媒都引述白金漢宮說法,指出哈利與梅根實際上並非被「剝奪」殿下頭銜,夫妻倆仍「保有」(retain)頭銜,只是「不再使用」,報導均認為,未來一旦哈利夫婦改變心意、想要積極執行王室公務,聲明中為他們保留了重返王室的空間。英國廣播公司(BBC)王室記者維切爾(Nicholas Witchell)就表示,「我懷疑王宮中可能有一種感覺,就是未來某一刻他們可能會回來。」

王室作家朱諾爾(Penny Junor)指出,殿下是王室中工作成員的專屬頭銜,保有頭銜讓哈利與梅根未來回來時能派上用場,「我認為不斷絕退路是件好事。」

此外,即便不再使用殿下頭銜,也不能再進一步接受軍事任命,哈利仍保有「王子」身分,同時目前仍是英國王位第六順位繼承人。

至於哈利與梅根能否在個人官網及品牌中使用「薩塞克斯皇家」(Sussex Royal)商標,由於王室聲明稿中並未特別說明,現階段仍不得而知。

(中時電子報)