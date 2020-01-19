英國王室昨（18）日宣布，哈利王子與梅根自今年春天起將不再使用「殿下」（HRH）頭銜，一圓他們淡出王室的願望，不過英國媒體引述白金漢宮說法指出，哈利與梅根實際上仍保留「殿下」頭銜，只是不再使用，似乎隱含著未來如果改變心意、仍可重返王室的伏筆。此外，媒體也指出，哈利仍保有「王子」身分，也還是英國王位第六順位繼承人。

哈利梅根追求自由要付出什麼代價？

白金漢宮18日發布聲明稿指出，哈利與梅根將從包括軍事任命等王室任務中退出，將不再使用「殿下」頭銜，並且不再正式代表女王伊麗莎白二世，新模式自今年春天起生效。英國《每日郵報》（Daily Mail）指出，未來哈利與梅根的正式稱謂將循母親、已故黛安娜王妃模式，單純使用「薩塞克斯公爵哈利」（Harry, Duke of Sussex）與「薩塞克斯公爵夫人梅根」（Meghan, Duchess of Sussex）。24年前黛安娜王妃與查爾斯王子離婚時也不再使用「殿下」頭銜，此後她便被稱為「威爾斯王妃黛安娜」（Diana, Princess of Wales）。

不過包括《每日郵報》、《衛報》（The Guardian）、英國廣播公司（BBC）等多家英媒都引述白金漢宮說法，指出哈利與梅根實際上並非被「剝奪」殿下頭銜，夫妻倆仍「保有」（retain）頭銜，只是「不再使用」，報導均認為，未來一旦哈利夫婦改變心意、想要積極執行王室公務，聲明中為他們保留了重返王室的空間。英國廣播公司（BBC）王室記者維切爾（Nicholas Witchell）就表示，「我懷疑王宮中可能有一種感覺，就是未來某一刻他們可能會回來。」

王室作家朱諾爾（Penny Junor）指出，殿下是王室中工作成員的專屬頭銜，保有頭銜讓哈利與梅根未來回來時能派上用場，「我認為不斷絕退路是件好事。」

此外，即便不再使用殿下頭銜，也不能再進一步接受軍事任命，哈利仍保有「王子」身分，同時目前仍是英國王位第六順位繼承人。

至於哈利與梅根能否在個人官網及品牌中使用「薩塞克斯皇家」（Sussex Royal）商標，由於王室聲明稿中並未特別說明，現階段仍不得而知。

(中時電子報)