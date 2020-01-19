選舉後，韓國瑜回到高雄市政府，一舉一動都被關注，上班時間也被檢視，更有人拿陳菊比較，指出陳菊任內12年，每天早上8點就開會，不過卻被酸「怪不得下午要補眠」。而過去凡那比颱風淹水，陳菊被爆在睡覺，高雄氣爆時也是3小時後才出現。

前高雄市「菊市府」官員行政暨國際處長陳瓊華在臉書表示，陳菊在高雄任內12年，每天早上8點準時開晨會，要韓國瑜好好學學。

不過，2010年凡那比颱風侵台，高雄多處傳淹水災情，當時陳菊卻被爆下午返回官邸補眠，對此她也在質詢時坦承，事後被藍營稱為「睡菊」。

另外，2014年高雄前鎮區及苓雅區發生氣爆，當時陳菊官邸僅距離災區200公尺，卻拖了3小時才到現場。雖然事後公布消防局災害應變中心監視畫面，指出陳菊在事發後25分鐘抵達應變中心，但仍遭質疑，從官邸到應變中心推估只需15分鐘，且氣爆現場如此近，第一時間怎沒直接到場看看狀況。

綠營人士拿韓國瑜出門時間做文章，對此，節目《政治大爆卦》提到，比起上班時間，不如重要時刻出現。名嘴謝寒冰表示，不管韓國瑜怎麼做，都會有人罵，現階段只要做好該做的事就好。

資深媒體人鄭師誠則說，現在有兩種狀況，一個是黑現任市長，一個是捧前任市長，如果真的要黑，也可以說韓國瑜是擔心被罷免，才會積極跑行程。

(中時電子報)