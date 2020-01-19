中國駐瑞典大使桂從友近日接受瑞典電視台採訪時，批評當地媒體的報導干預中國國內事務。瑞典外交部長林德表示，桂從友此舉已干涉瑞典媒體的新聞工作自由，將傳召桂從友討論此事。

南華早報報導，桂從友日前接受瑞典電視台（SVT）採訪時，以拳擊賽做為比喻。形容瑞典媒體是輕量級拳擊手，卻去挑釁重量級拳擊手（中國），並批評部分瑞典新聞工作者只會坐在辦公室，「想盡辦法誹謗中國」。

針對桂從友公開批評瑞典媒體，林德（Ann Linde）在當地時間18日發表聲明回應，中國大使此舉很嚴重」，瑞典政府十分重視言論自由，已要求桂從友在當地時間21日與她見面並討論此事。

對於桂從友接受瑞典電視台採訪所引發的爭議，中國駐瑞典大使館今天在官網發布回應稱，瑞典電視台是選擇性播放採訪內容，對瑞典電視台「扭曲事實」表示不滿，希望該台立即更正。

據中國駐瑞典大使館在官網發布的採訪全文，桂從友將瑞典媒體比喻成48公斤的輕量級拳擊手，並稱他們「天天跑到一個86公斤級的重量級選手家門口叫囂要打擂台」，還稱重量級選手是出於善意勸對方「該幹什麼幹什麼去」。

桂從友還批評瑞典媒體不願意到中國採訪，就指責中國沒有人權，「他們應該到中國看看中國人民過著怎樣的幸福生活。」

桂從友派駐瑞典後，已多次引發爭議。去年11月，瑞典筆會（Svenska PEN）決定將圖霍斯基獎（Tucholsky Prize）頒給遭中國關押的瑞典公民桂民海，表彰他為言論自由發聲；但遭到桂從友多次批評與警告，引發瑞典各黨一片譴責。

瑞典基督教民主黨（KD）與左派黨（V）當時甚至要求將桂從友列為「不受歡迎人士」，並將他驅逐出境。

(中央社)