大陸武漢「新型冠狀病毒」肺炎疫情不斷增溫，疾管署表示，武漢市官方今天凌晨公布，新增17名新型冠狀病毒確診案例，分別為12男5女，年齡介於30至79歲，不僅都不是先前密切追蹤者，也沒去過華南海鮮市場，是否為人傳人或是動物感染，傳染途徑與感然源成謎。

隨著春運，武漢肺炎是否有可能演變成全國性的疫情？疾管署副署長莊人祥表示，「不無可能」，尤其中國大陸很大，很難每個醫療院所都做到完善的醫療檢疫。

莊人祥表示，今天接獲中國大陸疾病控制中心通知，根據武漢市官方今天凌晨統計，新增17名新型冠狀病毒確診案例，分別為 12 男 5 女，年齡介於30 至 79 歲，當中 9 人為 60 歲以下、8 人 60 歲及以上，最晚發病日為1月13日，其中3例為重症。

而截至目前為止，武漢已累積至 62宗確診案例，當中2人死亡，重症治療中有8例，19例已經出院。密切接觸者累積763例並無增加，目前追蹤中82人。

確診人數突然暴增，是否代表疫情擴散？疾管署副署長莊人祥表示，這與陸方檢驗措施改變有關，他表示，之前武漢僅針對有去過華南海鮮市場者做檢驗，但後來針對個案進行流行病學資料分析發現，因部分病例並沒有華南海鮮市場接觸史，因此現在開始針對發燒門診有出現不明原因肺炎，新增採檢，因此有可能未來個案數會持續增加。

另外國內目前通報可疑個案新增一例，是昨天執行登機檢疫時發現，下飛機後，檢疫人員已開敬告就醫單，請他至醫療院所就診，昨晚立刻到醫院採檢，初步檢出為流感快篩Ａ流感，其他仍在檢驗中。

而這次新增的17名個案，都沒有華南海鮮市場暴露史，也不是陸方密切追蹤者，那傳染途徑為何？

莊人祥表示，可能途徑包含人傳人，且前一個傳染給他的人，沒有訊息。另一個可能原因則是，除了華南海鮮市場，確診個案去過其他傳統市場，可能也有其他相同動物傳染導致。

另外，國內目前通報個案新增一例，昨天執行登機檢疫時發現，下飛機後，防疫人員開了敬告就醫單，請他至醫療院所就診。昨晚立刻到醫院採檢，住院中，初步流感快篩驗出為Ａ流，其他項目仍在檢驗中。

(中時 )