台中后里中社觀光花市鬱金香花季，適合民眾過年出遊造訪。（陳淑娥攝）

台中后里中社觀光花市鬱金香花季，適合民眾過年出遊造訪。（陳淑娥攝）

台中后里中社觀光花市喜迎2020年，推出身分字號末2碼為「20」，即可免費入園賞花。（陳淑娥攝）

民眾前往中社觀光花市，購買年節花擺設家中，象徵一整年大吉大利。（陳淑娥攝）

台中后里中社觀光花市喜迎2020年，推出身分字號末2碼為「20」，即可免費入園賞花。（陳淑娥攝）

台中后里中社觀光花市喜迎2020年，推出身分字號末2碼為「20」，即可免費入園賞花；中社花市表示，目前鬱金香花季美不勝收，彷彿置身歐洲花園，也歡迎遊客過年走春，購買年節花擺設家中，象徵一整年大吉大利！

中社花市副理陳月香表示，中社花市擁有15年種植經驗，運用低溫冷藏技術栽種鬱金香，在春節期間加碼盛大展出，近日登場特殊品種有色重瓣「燃點」、綠白色重瓣「維多納」、紫色重瓣「瑪格麗格」，還有其他紅、黃、橙、紫、白及雙色、重瓣香味鬱金香。

陳月香指出，園區內鬱金香有30萬株、50個品種，輪流綻放至3月中旬，加上五彩繽紛百合花，4種顏色荷蘭鳶尾花，令人猶如置身浪漫歐洲；此外，8公頃七彩花田有大飛燕、毛地黃、玫瑰花、萬壽菊、金魚草、一串紅、鼠尾草等，花團錦簇適合年節走春。

中社花市為搶攻農曆年觀光商機，祭出入園好康，凡身份證字號末兩碼為「20」者，23日至29日一連7天，即可免費暢遊花市；此外，由於台灣燈會8日將於后里園區當場，遊客不妨利用新春白天看花、晚上賞燈，進行一場奇幻的「花」、「燈」邂逅。

(中時 )