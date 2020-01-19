竹蓮寺主委的新竹市議會議長許修睿帶隊發放救濟米。（竹蓮寺提供／羅浚濱新竹傳真）

農曆春節將至，新竹縣政府結合創世．人安．華山基金會策略聯盟，19日在縣長官邸旁停車場舉辦「第30屆寒士吃飽30」愛心尾牙，宴請寒士、街友、單親媽媽暨獨居長輩約1400人，副縣長陳見賢發給每人500元關懷紅包，讓大家感受過年氣氛。

縣長楊文科表示，他上任後對扶助弱勢族群不遺餘力，把照顧弱勢族群視為重要責任，結合銀行企業訂定「自立脫貧計畫」，幫助家庭建立良好儲蓄觀念，提升自我肯定及價值感，使其達到脫離貧窮的目標。

今年寒士吃飽30進入第30年，大部份寒士來自新竹市，由人安等單位雇遊覽車載到活動會場，參與這場圍爐盛宴。

副縣長陳見賢一一頒發感謝狀給台基電八廠及竹蓮寺愛心單位，並致贈每位寒士500元關懷紅包，希望明年活動繼續在新竹縣舉辦。

另外，新竹市竹蓮寺舉辦發放冬令救濟米活動，由擔任竹蓮寺主委的議長許修睿帶隊發放5萬斤救濟米，現場並舉辦義剪，許修睿逐一與民眾寒暄，祝福佳節愉快。

(中時 )