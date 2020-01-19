蔡英文總統高票當選，民進黨也在濁水溪以南幾乎拿下所有立委席次，蔡英文今天出席高屏感恩餐會，她感謝府秘書長陳菊在承受巨大壓力下輔選，讓民進黨在高雄八席全壘打，也點名賴清德，強調這證明民進黨可以有競爭，但為了這個國家和黨的發展，也可以團結。

蔡英文今天與總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁和高屏地區立委當選人共同出席這項餐會，蔡英文表示，這一年來是非常辛苦的過程，尤其在早期選情不被看好情況下，陳菊每天都拿立委的民調等資料來算，一直到選情慢慢轉好，壓力才減輕。

她也感謝這次在高雄競選總部的主委管碧玲，強調管媽第一次領導這麼大的團隊，就打出這麼漂亮的選戰，這次選舉管全力投入她真的非常感激，也展現其領導能力。

這次在屏東也打出好成績，還拿下一席原住民立委席次，蔡英文感謝屏東縣長潘孟安，救了屏東選情，尤其山地原住民席次，民進黨候選人投入非常晚，能當選是個奇蹟。

她也認為這次選舉能拿下好成績，行政院在大局中維持政績的論述，政策形成也非常快 速，是一大關鍵，因此她也感謝行政院長蘇貞昌「衝衝衝」，一起打贏這場選戰，由於蘇貞昌未到現場，她要副院長陳其邁「把大家的掌聲到行政院拍給院長聽」。

她也對自己執政，讓選情有些波折向大家道歉，但蔡英文強調，執政雖有驚濤駭浪，但還好交出了好成績，讓人知道民進黨有在做事，她也感謝賴清德，強調「站在我旁邊這位」，眾所周知，兩人在政治上立下典範，證明民進黨可以競爭，但競爭結束了就是團結，為了這個國家，為了黨的發展，選戰當中兩人分進合擊，整合力量做最大的發揮，帶出戰鬥的能量。

(中時 )