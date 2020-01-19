想「婚」的人注意了！春節連假期間(1月23日至29日)想登記結婚的民眾，可在1月20日至22日，提早3個辦公日，向全國任一戶政事務所辦理「指定」結婚登記日期。

內政部今（19）日發布新聞稿表示，新人若無法提前3日辦理，而想於連假期間親自到戶所登記結婚，這部分將由各地方政府衡酌決定是否開放民眾預約受理現場登記，請新人記得先電話洽詢欲前往的地方政府或戶政事務所確認，避免往返奔波，白跑一趟。

內政部也另提醒春節期間打算出國旅遊的民眾，為了讓國人能夠順暢通關，將推出「春節通關566方案」。包括「同步開放5座科技通關場站」、「6項旅客通關服務」及「6項出國溫馨提醒」等3方面的措施。

內政部說明，春節期間將在桃園國際機場第一、第二航廈、松山、高雄國際機場以及金門水頭港，新增試營運33座第三代最新自動查驗通關系統，新系統具有AI人工智慧學習、行進間臉部辨識、支援40種以上語音導覽。

此外，今年春節期間，內政部移民署將增設WiFi出境回收箱、開設行動不便專檯、嬰幼兒隨行親子專檯、航班即將起飛通關專檯、人工查驗全數開滿檯及發放鼠年吉祥小紅包等6項服務。

移民署也提醒國人，出國前要注意護照簽證效期，而90年次出生尚未履行兵役的役男，出境前應先申請核准，並建議善加運用大眾運輸系統、提早辦理報到登機手續、多加利用自動查驗通關系統。

內政部表示，近來發生武漢肺炎疫情，國人出國在外需多注意避免感染。此外，中國非洲豬瘟疫情未減，提醒旅客勿自國外攜帶肉類製品入境，以避免違規受罰。

(中時 )