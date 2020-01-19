在太空人隊偷暗號事件調查結果出爐後，球員在球迷大會上首次於媒體前露臉，「阿土伯」艾爾圖維(José Altuve)被問到身上藏蜂鳴器之事，他嚴正斥駁，認為這都是無稽之談，並放話，「我們會再度闖進世界大賽！」

謊稱是貝爾川(Carlos Beltrán)姪女的爆料者在推特上指稱，艾爾圖維在右肩上裝了會震動的蜂鳴器，來接收隊友們破解暗號後得知球種，爆料者最後自刪帳號，不過顯然艾爾圖維已被打上「作弊」標籤。

艾爾圖維首次公開談話，直說身上裝蜂鳴是非常愚蠢的說法，「這太荒謬了，大聯盟進行了調查，也沒發現任何證據。」

不過即使如此，大聯盟仍針對太空人在2017年用「敲擊垃圾桶」來傳達暗號一事做出懲罰，總教練辛屈(A.J. Hinch)、總管魯諾(Jeff Luhnow)雙雙遭到開除，對此艾爾圖維說，「我為他們感到難過，他們都是好人，我們現在必須繼續往前走，沒有其他選擇。」

即使太空人球員沒有任何人受到懲處，不過貼在他們身上的「作弊仔」標籤已很難撕除，艾爾圖維說，「我有兩個選擇，一個是哭，一個是繼續比賽來幫助球隊，你們知道我會選哪個的。」

艾爾圖維接著說，「我們會再度闖進世界大賽，即使大家不看好，我們仍會做到，就如去年一樣。」

(中時 )