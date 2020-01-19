遠百（2903）插旗全球百貨密集度最高的信義區，信義A13店19日正式開幕，遠東集團董事長徐旭東動員家族兩代成員總動員，除了董事長徐旭東、總經理徐雪芳、還有二姐徐菊芳、弟弟徐旭平與徐旭東三個子女徐國梅、徐國玲與現任集團創新長徐國安伉儷等均到場同台見證五代店進軍信義區的里程碑。

徐旭東的獨生子徐國安（Jeff）與高挑亮眼美女老婆Juliana更是備受矚目，對數位通訊均相當感興趣，且親自操刀蘋果旗艦店引進與數位百貨建置的徐國安，更主動在台下與老婆自拍曬恩愛。

遠東集團第三代徐國安於2013年先接遠東旗下裕民航運副總經理，2016年起擔任集團創新長，與姐姐徐國梅、徐國玲在近三年陸續進入遠傳電信、遠東新、遠百等擔任董事，且經常與父親徐旭東同時出現在公開場合，隨時提醒徐旭東對外發言內容，據悉，徐國安中文聽得懂、但仍不太會講，家族溝通仍以英文為主，至於徐家三代媳婦Juliana，近二年來陸續在遠東新旗下東妮寢具新品大秀與遠東飯店等場合曝光，也是徐國安所負責的策略團隊一員之一。

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