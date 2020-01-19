利比亞內戰打了9個月左右，利比亞軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）控制的東部各港口正停止石油出口，導致利比亞國內原油產量減少一半以上，聯合國駐利比亞代表團主席薩拉梅（Ghassan Salamé）呼籲，外國勢力的干預必須停止。

聯合國駐利比亞代表團主席薩拉梅。（圖／翻攝自路透社）

哈夫塔（Khalifa Haftar）率領的利比亞國民軍趁著和平峰會前，占領、關閉東部各大港口，導致每日石油出口量銳減80萬桶，嚴重破壞國內最重要收入來源。

利比亞自2011年北約領導的盟軍推翻前獨裁者格達費(Moamer Kadhafi)之後，陷入長期動亂。哈夫塔領導的利比亞國民軍從去年4月，為統一利比亞，揮軍攻擊首都的黎波里的「全國團結政府」(Government of

利比亞內戰打了九個月，石油出口受阻。（圖／翻攝自路透社）

National Accord)，造成超過280名平民與2000名戰士死亡，並有數千人流離失所。

「全國團結政府」獲得土耳其支持、並派兵援助，哈夫塔則是獲得來自俄羅斯、埃及與阿拉伯聯合大公國(UAE)的支持。利比亞內戰彷彿成了一場代理人戰爭；薩拉梅18日呼籲，國際勢力必須停止透過傭兵、武器、金錢或直接軍事援助，支持利比亞的代理人組織，上述舉動不但干涉衝突，也製造暴力的「惡性循環」，「代理人要求干涉衝突，他們的野心將會帶來更多分歧。」

在聯合國的監督下，俄羅斯、土耳其和法國等國領袖19日齊聚柏林，就利比亞和平前景舉行會談，會議的目的就是期盼影響利比亞的外國勢力，停止以提供武器、部隊或金融援助等方式，介入利比亞衝突。根據法新社指出，包括哈夫塔與和全國團結政府總理沙拉吉(Fayez al-Sarraj)，有望在2018年以來的接連軍事衝突之後，首次在如此大型規模的國際場合碰面。

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(中時電子報)