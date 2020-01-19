梅根與哈利王子淡出英國王室後 將靠「老爸銀行」資助

哈利王子和梅根在要求淡出，退出王室核心行列後，雙方經過多日協商，白金漢宮18日終於宣布，哈利夫婦從今年春天起，將不再執行王室任務，不再使用「殿下」頭銜，未來也不再領取英國政府為王室履行公共職責所提供的「君主撥款」（Sovereign Grant）。

據《每日郵報》（Daily Mail）19日報導，兩人除了不再領取納稅人提供的一年10萬英鎊（約390萬台幣）「君主撥款」外，也將償還整修浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）所動用的240萬英鎊（近9,400萬台幣）。

不過，他們每年仍會從「老爸銀行」，也就是查爾斯王儲那兒領取230萬英鎊（近9,000萬台幣）資金。事實上，梅根與哈利在新設的薩塞克斯王室（SussexRoyal）網站上說，「君主撥款」只佔了他們收入的5%。梅根夫婦首度坦承，其餘的95％收入都來自查爾斯王儲所繼承的康瓦爾公國（the Duchy of Cornwall）。

(中時電子報)