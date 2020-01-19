副總統陳建仁(綠衣者)。(總統府提供)

陳建仁副總統伉儷今天出席「第30屆寒士吃飽30尾牙」，感謝民間團體協助政府，提供弱勢族群更多的照顧與保障，並強調，照顧弱勢團體是政府責無旁貸的工作。

陳建仁表示，在歲末寒冬之際，能夠吃到熱呼呼的團圓飯，總是令人倍感溫馨，感謝主辦單位創世、華山及人安基金會，舉辦這樣有意義的活動。「寒士吃飽30」活動起源於1991年，由創世基金會董事長曹慶發動，分送便當給街友們。當時是一顆小小的種子，可是30年後，已經長成一棵愛跟關懷的大樹，真的是很不簡單。

他感謝主辦單位及參與志工們所付出的愛心與關懷，「謝謝您們、臺灣有您們真好！」讓大家都知道臺灣有這樣一件美妙的事，也看到臺灣的愛跟關懷，使我們的社會福利可以作為亞洲地區的燈塔。

陳建仁強調，照顧弱勢團體，一向是政府責無旁貸的工作。今天他特別代表總統來向大家問好，祝大家新年快樂、萬事如意。

他說，總統上任後，就希望建立一個健全的社會安全網，透過社會救助跟福利服務體系，來照顧弱勢的團體。但是，政府努力去做還不夠，還需要民間團體一起來努力。非常感謝大家對於低收入戶、獨居老人、身心障礙者、兒少和遊民等的關心，「真的是很棒」。

很多人都向他表示，臺灣有這樣的一個活動，讓4萬多人在今天能一起吃團圓飯，這是臺灣的創舉，也是亞洲的典範。他感謝曹慶及參與的善心人士，有他們的善心，讓臺灣的光明、希望及溫暖，繼續照耀整個臺灣，也照耀了整個亞洲地區。「希望各國都能和臺灣學習，來照顧這些弱勢的團體」。

(中時 )