苗栗縣副縣長鄧桂菊19日率警察局、環保局、監理站等單位，於台3線122.1公里處執行聯合稽查，並逐一向重機車友溫情宣導交通安全。（巫靜婷攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊19日率警察局、環保局、監理站等單位，於台3線122.1公里處執行聯合稽查。（巫靜婷攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊19日率警察局、環保局、監理站等單位，於台3線122.1公里處執行聯合稽查。（巫靜婷攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊19日率警察局、環保局、監理站等單位，於台3線122.1公里處執行聯合稽查，並逐一向重機車友溫情宣導交通安全。（巫靜婷攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊19日率警察局、環保局、監理站等單位，於台3線122.1公里處執行聯合稽查，並逐一向重機車友溫情宣導交通安全。（巫靜婷攝）

警方出動測速槍執行勤務，呼籲用路人遵守交通規則。（巫靜婷攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊操作測速槍，呼籲用路人勿超速，遵守交通規則。（巫靜婷攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊19日慰訪台3線住戶，聽取鄉親心聲並宣導交安觀念、發贈宣導品。（巫靜婷攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊19日慰訪台3線住戶，聽取鄉親心聲並宣導交安觀念、發贈宣導品。（巫靜婷攝）

台3線因路幅寬、彎道多，被重機車友視為富挑戰性的「重機天堂」，不過部分車友違規超速或改裝排氣管，拉高轉速行駛造成噪音，嚴重影響附近居民生活品質，為宣導改善行車安全與安寧，19日由苗栗縣副縣長鄧桂菊率警察局、環保局、監理站等單位聯合稽查，共舉發36件超速、2件改裝排氣管。

轟隆隆的重機聲響徹台3線，吵得沿途居民無法安眠，紛紛抗議，苗栗縣警局交通隊指出，台3線2019年大型重機車違規，共舉發超速2899件、改裝排氣管62件、環保局噪音管制法16件。為防制飆車、改裝、噪音，19日由副縣長鄧桂菊擔任交通安全大使，以「母親」的心，逐一向車友進行溫情宣導。

鄧桂菊表示，過年前夕到台3線122.1公里處執行聯合稽查，發現假日的確有很多大型重機行駛，浪漫台3線風光明媚，騎乘起來很舒服，經宣導訪談，多數車友皆有共識「安全最重要」，不改管、不超速、不競速，用路人還需多體貼當地居民，以「平安、不打擾」為原則，關心自身與旁人的安全。

交通隊長林炎巨表示，觀察台3線車禍死傷事故，諸多起因除了超速，還有跨越雙黃線超車，且一般住在沿線的住戶多為老年人，因此藉由向車友及住戶宣導，希望雙方都能注意交通安全；縣警局遏止超速違規釀禍，去年底向中央爭取約900萬元，計畫於台3線設置8公里長的區間測速，盼增加取締、執法強度，帶給居民安居樂業的生活。

苗栗縣警局說明，大型重機常見的違規包含超速、改裝排氣管，超速部分可依據《道路交通管理處罰條例》第40條，處1200元以上、2400元以下罰鍰；改裝排氣管則依據同法第16條，處900元以上、1800元以下罰鍰。

(中時 )