利比亞內戰持續，由於不滿土耳其與首都的黎波里的「利比亞民族協議政府軍」(GNA) 簽定天然氣調查合約，位在東部班加西的「利比亞國民軍」(LNA)首領哈夫塔爾將軍(Khalifa Haftar)直接下令封鎖班西加的石油出口港。國家石油公司（NOC）表示，公司進入「緊急狀態」，每天都有巨額財務損失。

今日俄羅斯報導，利比亞國家石油公司一份聲明中說，石油設施的警衛隊目前由利比亞東部民兵在看守，這些忠於哈夫塔爾將軍的部隊，已下令這些當地的子公司停止運作。該公司隨後警告說，此舉將從比亞的任何石油都無法出口，這將導致每天原油產量減少80萬桶，合計是每天損失約為5500萬美元。

在2012年利比亞衝突期間，石油設施衛隊於2013年奪取了對石油出口碼頭的控制權，他們在利比亞內戰中一再改變立場，曾經與哈夫塔爾的利比亞國民軍（LNA），以及聯合國支持的民族協議政府（GNA）合作，並尋求自行出售石油。然而在2019年7月，石油設施衛隊再次與LNA結盟，到目前為止，LNA尚未對最新進展發表評論。

上週，兩個主要交戰派系的領導人，在莫斯科討論停火協議，儘管LNA負責人哈夫塔爾和GNA總理沙拉吉(Fayez al-Sarraj)未能達成協議，但雙方目前還沒有明顯的交戰，至少直到現在為止。

然而，土耳其已明確表示派出兵力支持GNA，並且與GNA達成天然氣勘測與鑽井的協議，使得LNA視土耳其為敵人。土耳其總統艾爾段則說，哈夫塔爾擅自離開停火協議，所以他要給哈夫塔爾好好上一課。

聯合國的利比亞資助團體，對石油生產設備遭到用表示「深切關注」。聯合國官員警告，此舉將造成利比亞經濟和破壞性後果，對人民生計有明顯傷害，並敦促各方能多所克制。

(中時電子報)