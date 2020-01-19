創世基金會創辦人曹慶。（黃世麒攝）

「第30屆寒士吃飽30」尾牙，席開2200桌，邀請近3萬名寒士齊聚享宴。（黃世麒攝）

志工們忙碌穿梭會場，為寒士們上菜。（黃世麒攝）

副總統陳建仁（中）到場發送紅包，預祝大家新年快樂。（黃世麒攝）

67歲志工陳美泉先生表示，自己多年前也受到人安基金會的幫助，才得以度過人生低潮。（陳人齊攝）

副總統陳建仁今天也到現場發放紅包向寒士宴民眾致意。（陳人齊攝）

創世、華山、人安基金會策略聯盟今天舉辦「第30屆寒士吃飽30」尾牙，共募集5000多萬元經費在全台16處席開4070桌，讓弱勢團體能在春節前飽足一餐，共享一頓美味佳餚，副總統陳建仁也出席表達對弱勢團體的關懷，並向現場民眾發放紅包致意。

台北場的寒士尾牙今在凱達格蘭大道上舉行，大會指出，光台北場就席開2200桌，邀請到3萬名寒士享宴，另外基隆、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、鳳山、高雄、屏東、羅東、花蓮、台東等15地也同步辦理共4070桌，預計有4萬名寒士受惠。

不過今天寒士宴台北場陰雨綿綿，全場約3000名志工在活動中穿梭，協助寒士們用餐，其中一名67歲志工陳美泉先生對今天的活動也特別有感而發，他表示，其實自己在10年前也是受到人照顧的社會邊緣人，由於人安基金會的幫助讓他度過人生難關，因次現在只要有類似的公益活動，都會盡力現身幫忙。

陳美泉回憶，10年前因家庭失和被迫離家，當初一度對社會感到冷漠，拒絕信任他人，好在當時受到人安基金會的照顧，才逐漸走出傷痛，之後也開始加入志工行列，現在更是已回歸社會獨自生活。

陳美泉說，其實自己當時的狀況已經比很多社會邊緣人好很多，現在有很多的街友，過去也曾有相當輝煌的人生，有的是因事業失敗成為街友，也有人是因家庭失和才流落街頭。

創世、華山、人安基金會策略聯盟表示，今年的寒士尾牙是來自全台10萬多名的善心人士捐款，去年團隊共服務單親、獨居長輩、植物人、寒士等共計約285萬人次，相當感謝台灣各界源源不絕的愛心，讓扶持弱勢的活動能不斷延續。

(中時 )