受到全球車市不佳影響，朋程(8255)2019年營運較2018年衰退，不過各國嚴格限制汽車碳排放量，帶旺朋程高效能二極體需求，朋程預估，2020年高效能(LLD)二極體出貨量可望倍增至3500萬顆，貢獻約8億元，在IGBT部分，朋程亦已建置好一條產線，隨著高效能(超高效能)二極體及IGBT佈局逐步發酵，朋程董事長盧明光表示，2020年到2023年公司可望保持高成長，預估2020年營收可望較2019年成長15%到20%。

目前燃油車約佔全球車市88%到90%，各國積極落實環保減碳，嚴格限制汽車碳排放量，帶動油電混合車及電動車進入高成長，盧明光表示，今年燃油車佔比將降至84%到85%，2025年降至65%，2030年更將降至35%左右，油電混合車目前佔比約6.5%，預估2025年將上升至12%到15%，2030年佔比更可望達28%到30%，電動車佔比亦將從目前不到3%，在2025年攀升至12%到15%，並在2030年佔比達到30%。

儘管燃油車佔比逐漸降低，為符合環保要求，各大車廠致力提升車用發電機發電效率，以降低碳排放量，由於高效能二極體可將車用發電機效率由標準二極體的64%到68%提升至72%到76%，超高效能二極體(ULLD)更可將發電機效率提升到80%到82%，大大降低二氧化碳的排放量，吸引全球各大車廠積極採用，帶旺朋程LLD二極體出貨大躍進，目前朋程LLD二極體已出貨全球各大車廠，2019年出貨量從2018年的450萬顆倍增至1500萬顆，營收貢獻約3億元到4億元，預估今年出貨量可望再攀升至3500萬顆，營收貢獻約8億元，成為推升朋程今年營運成長重要動能。

盧明光表示，傳統二極體0.28美元，LLD一顆是0.85美元到0.9美元，ULLD一顆1.5美元到1.6美元，隨著出貨量放大，公司目標是3年內LLD營收貢獻可望達20億元。

除LLD出貨大躍進，在超高效能二極體部分，朋程現已開始送樣，預估今年第4季有機會小量出貨，明年出貨量可望有明顯成長，公司目標是3年內營收貢獻達10億元。

在IGBT部分，看好油電混合車(MOSFET及IGBT)及電動車(IGBT)前景，朋程積極搶進IGBT模組的設計及組裝，目前已架好一條IGBT模組產線，初期年產能約3萬顆，希望今年能送樣認證，盧明光表示，此條產線最大年產能可達20萬顆，2021年第1季新廠完成後，公司將視客戶需求擴大IGBT模組產能，希望明年IGBT模組可以貢獻業績。

在轉投資瑞柯部分，盧明光表示，瑞柯經過兩年左右調整，車用攝影鏡頭於去年3月開始供應給Toyota，隨著出貨量放大，去年12月營收突破2000萬元，並順利轉虧為盈，預估今年營收可望達2億元到2.5億元，正式進入獲利。

至於馬達廠—大青科技，盧明光表示，過去大青科技馬達主要用在電扇、冷氣空調等，由於一台汽車用馬達使用量達40顆到70顆，包括：雨刷、天窗、冷氣、椅背等，目前大青積極佈局汽車馬達產品，預計明年或後年可以開始出貨。

(時報資訊)