有「國民女友」封號、新生代人氣歌手祈錦鈅受邀前往永和協助警方宣導。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

有「國民女友」封號、新生代人氣歌手祈錦鈅受邀前往永和協助警方宣導。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

有「國民女友」封號、新生代人氣歌手祈錦鈅受邀前往永和協助警方宣導。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市警察局為維護學生在大考後及寒假期間的安全，分別於1月16日及18日，規畫全市同步實施「少年保護查察勤務」，加強防制青少年偏差行為並以強化社會治安，有「國民女友」封號、新生代人氣歌手祈錦鈅，同時也受邀前往永和協助宣導。

新北市警察局表示，18日結合教育局校安室、少輔會人員，並配合永和警分局及市刑大外勤隊、警犬隊、保大霹靂小組及交大、少年、婦幼等直屬隊優勢警力前往永和地區青少年聚集治安要點及特定場所實施威力掃蕩，此外，也在新北市各聯外道路及橋樑規劃路檢點，針對危險駕駛強力取締。

祈錦鈅配合警局少年隊，在臨檢場所向青少年宣導自我保護及反毒重要性，加強吸晶亮點，強化宣導效果。

新北市警察局少年隊表示，這次勤務規畫執行重點，除了青少年經常容易滋事場所外，也為了防止青少年濫用藥物的發生，亦將轄內可容納多人房型之複合式汽車旅館等易聚集開PARTY場所，列為清查目標，另於青少年深夜在外遊蕩及吸菸、喝酒及無照駕駛等偏差行為，都會持續加強勸導取締。

★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障！

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )