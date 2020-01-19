蔡英文總統19日下午與副總統賴清德、南部地區11位當選立委在高雄參加不對外公開的「高屏感恩餐會」，慶祝全面執政的勝利。蔡英文感謝賴清德在初選競爭後願意團結，還稱讚陳菊打不倒、挺過選前一路的抹黑。

「菊姐就是菊姐，陳菊就是陳菊，她是打不倒的。」競選總部主委管碧玲轉述，蔡英文開場時提到，總統大選感受最深的應該就是祕書長陳菊，2018年高雄市長選舉遭受許多抹黑與攻擊，最後沒有接班成功。但2020總統大選卻證明了陳菊是打不倒的，當時全場都相當感動。

此外，蔡英文也感謝行政院長蘇貞昌領導的行政團隊，在選戰過程決策明快、迅速做出好的決定。由於蘇貞昌因故未出席，蔡英文還數度要求現場掌聲大一些，同時要副院長陳其邁錄下來給蘇貞昌聽。

「民進黨可以有競爭，但最後可以為了國家一起合作。」蔡英文說，初選時與賴清德是競爭關係，但在最後關鍵時刻賴清德願意團結，一齊為台灣的未來努力，這也展現民進黨競爭結束後團結的特質。

餐會上，蔡英文還特別要求高屏11位立委合唱一首歌，最後大家合唱「堅持」。蔡英文認為，山地原住民立委伍麗華這一席相當具有歷史代表性，蔡英文也感謝沒出席餐會的縣長潘孟安大力輔選，讓全國山地原住民前四名得票都在屏東縣。

(中時 )