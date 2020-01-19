活動結束後，阿鵬也協助嘉義平安站整理環境。（黃宸宏提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義場愛心尾牙席開101桌，邀請街友、單親媽媽、獨居長輩等1010名寒士享宴。（嘉義市政府提供／張毓翎嘉義傳真）

創世、人安、華山基金會策略聯盟19日上午在原2010年台灣燈會廣場舉行「第30屆寒士吃飽30」嘉義場愛心尾牙，席開101桌，邀請街友、單親媽媽、獨居長輩等1010名寒士享宴，並發放每人500元紅包。嘉義市長黃敏惠也到場，祝福大家來年風調雨順、萬事如意。

今年70歲的阿鵬是受邀用餐的寒士，早年因投資失利、家人不諒解他的雙重打擊，人生陷入低潮，在街頭流浪一段時日後，前年在人安基金會嘉義平安站的協助下，漸漸走出人生低谷，回歸社會正軌。

嘉義平安站長黃宸宏表示，王秋鵬曾是廚師，並且擁有廚師執照，因此，邀請他當志工發揮專長，為平安站烹飪料理，招待街友，以往都是自己獨自過年的他，今年也跟著平安站內的寒士一起圍爐。

寒士吃飽30愛心尾牙除在嘉義平安站設場外，同時也在台灣其他城市同步辦理，嘉義市從2005年以5桌起辦，至今邁入第15個年頭。

黃敏惠說，第1年嘉義場只有5桌，在越來越多的善心挹注下，現在有101桌，相信大家享用完這一餐，能獲得滿滿的愛與能量，最後，她以「天助自助者，自助人恆助之」勉勵大家，用自己力量重新再站起來，繼續前進。

(中時 )