吃甜好過年！台中市南區國光里迎接農曆新年，19日在仁和路國光國小旁「綠色隧道」發起百人「愛心年糕」應景活動，傳統年糕製作方法非常費工，現場老師傅指導民眾DIY，味道單純不甜膩，並分享給弱勢家庭，藉由吃年糕，讓大家吃在嘴裡、甜在心裡、帶來好運兆，現場充滿年節氣氛。

國光社區發展協會理事長、國光里長陳雅惠指出，婆婆媽媽製作的年糕，過程一點都不馬虎，由志工篩選糯米揉成固體再切成塊狀，再使用篩過後的黑糖及紅砂糖，滾沸成湯汁後加入磨好的米漿塊，並用力攪拌均勻成粘稠糊狀，再平均分到碗裡，蒸熟即可食用。

里長陳雅惠表示，年糕是過年期間必備應景食品，邁入第15年辦寒冬送暖，南區國光社區發展協會每年辦愛心年糕製作，手工年糕Q彈、不含化學防腐劑，分享低收入戶等弱勢家庭，非常有意義，希望繼續傳承下去。參與活動的民進黨市議員邱素貞說，吃年糕意喻「年高」長壽、步步高升的意思。

現場開放民眾訂購4碗年糕400元，今年訂購人數有162人，一般購買民眾只取回2碗，另2碗捐出來，國光里辦公處也提供餅乾、泡麵、牙刷等生活物資分送給里內「甘苦人」弱勢戶，希望吃甜甜，一整年帶來好運兆。

(中時 )