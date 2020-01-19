新北市中和警分局1月14日起執行交通大執法專案，統計14日至16日共取締各項違規1996件，希望讓民眾快快樂樂出門，平平安安回家。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和警分局為維護年前交通安全，並防制肇事發生，讓民眾可以安心、放心回家過好年，與家人團聚，動員所屬員警於1月14日起執行交通大執法專案，統計14日至16日共取締各項違規1996件，希望讓民眾快快樂樂出門，平平安安回家。

2020年1月1日至16日止，新北市轄區內已發生8件A1死亡交通事故，內有關行人車禍事故有2件，占比例為25％。至於中和地區，統計2019年所發生之12件死亡交通事故案，其中7件均係行人違規所致，或是闖紅燈、或是於設置雙黃線或分隔島路段違規穿越馬路。

經分析，發生的時間均集中在深夜和清晨時段，因為平常白天車多時民眾比較不敢闖越馬路，而且能見度高車速亦不快，行人容易被駕駛人發現並閃避反應，但在深夜清晨，因為車少，造成行人冒險橫渡馬路，而且夜間車速快、能見度差，一發生事故都造成非常嚴重的後果，甚至有的行人夜間還穿著深色衣著外出更是讓路上的駕駛難以辨識。

中和警分局為維護年前交通安全，並防制肇事發生，讓民眾可以安心、放心回家過好年，與家人團聚，動員所屬員警於1月14日起執行交通大執法專案，統計14日至16日共取締各項違規1996件，希望讓民眾快快樂樂出門，平平安安回家。

中和警分局表示，即使不斷的宣導和加強執法，仍然還是有許多行人違規造成寶貴的生命枉死；依照《道路交通安全規則》規定，行人穿越道路時，在禁止穿越、劃有分向限制線（雙黃線）等路段不得穿越道路，故高齡（年）長者務必重視「行」的安全，因行動較緩慢，切勿闖紅燈或任意穿越車道，違規行人可處300元罰緩。

倘若穿越馬路遇有行人綠燈秒數不足，應停下腳步，等下一次綠燈亮後再通過；於夜間、晨間或天氣不佳時，請加穿亮眼或明顯衣物（如黃色上衣等），讓汽、機車駕駛人可立即辨認道路上有行人步行中。夜間出門盡量著反光或淺色服裝，或配戴亮光手環等增加辨識度，不要覺得駕駛都能看到你，畢竟馬路如虎口。

此外，行人一定要養成走行人穿越道（斑馬線）的習慣；以往發生交通事故大車賠小車、汽車賠行人的觀念已經落伍了，實際上還是要以肇事責任歸屬來決定賠償的分配；但是，行人走在行人穿越道上時，車子是有禮讓的義務的，所以走行人穿越道對自身權益或後續理賠的保障是有絕對性的影響。

中和警分局提醒，汽機車駕駛，車輛在行人穿越道上距離行人一個車道寬（約3公尺、8條枕木紋）以內，應禮讓行人優先通行，違者可處600至1800元罰緩。

中和警分局長林故廷呼籲：每發生一件死亡交通事故，就有一個家庭要面對痛失至親的悲劇，過年圍爐家中也少了一個親人，同時另一個家庭則須面對傾家蕩產的巨額賠償，所以警方會持續針對行人違規和未禮讓行人的車輛加強取締，即使很多行人都會不理性的罵警察不通情理，指責警察連行人也不放過，但為了讓大家都能平平安安的回家和家人過年團聚，警方將不會鬆懈。

(中時 )