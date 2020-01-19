台中市外埔區公所日前舉辦「2020新春揮毫暨役政業務宣導活動」，吸引大批民眾共襄盛舉。（外埔區公所提供／陳淑娥台中傳真）

台中市外埔區公所日前舉辦「2020新春揮毫暨役政業務宣導活動」，藉由活動提倡民俗文化藝術並增添年節喜氣，禮聘蔡銘松、歐慶龍及王金印等多位書法老師現場揮毫贈春聯，吸引大批鄉親共襄盛舉。

區長葉聯慶表示，為營造本區農曆年節氛圍，自2015年起已連續6年舉辦新春揮毫活動，此次為迎接「2020台灣燈會在台中」，更希望藉由活動來宣傳2020台灣燈會，本所特別規劃於活動當天將代表外埔特色的花燈車放置在公所廣場前，讓民眾排隊領取春聯及享用美食點心的同時，也能欣賞特色花燈車。

活動也邀請台中市府地方稅務局沙鹿分局、財政部中區國稅局沙鹿稽徵所、台中市府消防局第五大隊外埔分隊、台中市外埔區戶政事務所、台中市外埔區衛生所、台中市政府警察局政風室等單位一同共襄盛舉，藉由歲末迎春及熱鬧過節之氛圍，將政策宣導與節慶結合，讓民眾廣為周知。

(中時 )