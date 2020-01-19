書法家陳世憲為南科考古館書寫全台最高春聯。（南科考古館提供／劉秀芬台南傳真）

書法家陳世憲搭吊車揮毫。（南科考古館提供／劉秀芬台南傳真）

南科考古館邀請箏樂藝術家郭岷勤演奏古箏。（南科考古館提供／劉秀芬台南傳真）

在優雅的古箏樂聲中，書法家陳世憲搭上吊車，升至20公尺高空，在國立台灣史前文化博物館南科考古館外牆揮毫，花了30分鐘的時間完成了全台最高的春聯，為南科考古館增添年節氣氛。

以意象書法聞名國際的陳世憲，出身台南白河，在台灣各地進行書法表演及教學，作品曾在歐美、日本等地展覽。在南科考古館長黃宏文邀請下，陳世憲打破以往紀錄，在考古館外牆寫下高20公尺、寬2.4公尺的意象書法春聯。

陳世憲10點半搭上吊車，在20公尺高空提著大型書法筆揮毫，行雲流水渾然天成，花了30分鐘完成題下自創的「高鐵飛奔三秒過，遺址一瞬五千年，南夢墾拓長追憶，台灣文化已卓然，第一米粒第一狗，天圓地方我居安，陶文遞衍古來意，世代生息永流傳。」展現南科五千年考古文化內涵。

陳世憲說，他拿著一支書法筆到全世界寫字，這次來到考古館用書法文化與考古歷史對話，特別有意義。

南科考古館也請到箏樂藝術家郭岷勤現場彈奏古箏，來參觀考古館的民眾紛紛出來圍觀，在欣賞書法家揮毫同時，也趕緊拍照留念，現場洋溢著濃濃的年節氛圍。

為迎接鼠年春節，考古館推出特別活動，20日至29期間來考古館，在館內找到和「鼠」相關的圖像拍照上傳臉書打卡，就可以抽考古館文創商品。初二至初五期間則推出限量布春聯絹印DIY體驗，每天還有不同款的自印紅包袋和咖啡膠囊手做，邀民眾到考古館走春，同時欣賞全台最高春聯。

(中時 )