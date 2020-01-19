108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽今天進行最後一天預賽，高雄師範大學在贏球才有機會爭取8強的機會下，第4節曾領先文化大學7分，不過末節後段楊保羅、余孟耘砍進三分球被超前比數，最終79比82飲恨，確定無緣8強。

截至昨日，本季UBA最後8強已經有7隊確定，依序是衛冕軍健行科大、輔仁大學、台灣師大、政治大學、義守大學、國立體大及世新大學，今天賽前戰績7勝7敗的高師大必須先擊敗文化，再靠稍後台灣藝術大學「代打天下」擊敗中州科技大學，高師大就能搭上8強末班車，反之高師大不敵文化、今天賽前7勝7敗的中州因為預賽擊敗過高師，對台藝大就算輸球跟高師最終戰績一樣7勝8敗，中科還是可以收下8強門票。

高師大羅振峰(中)賣力搶下22分，可惜沒能為球隊帶來勝利。(大專體總提供/陳筱琳傳真)

高師大在領先之下被翻盤，賽後球員心情沈重，教頭徐耀輝表示，現在說什麼都很難聽進去，就先讓大家沈澱、好好過年，球隊明年再來，「球隊今天只要贏球就還有晉級8強的希望，在這樣龐大的壓力下難免過於在意比賽，多少也影響場上表現，但比賽有輸有贏，能夠打到這裡球員都盡了很大的力氣。」

昨天就確定無緣8強的文化，今天打起來沒有壓力，楊保羅飆進4記三分球、獲得全場最高23分，余孟耘贊助13分，剛果籍外籍生傑若15分、11籃板；高師大以羅振峰22分最高，王繁宇18分居次。

(中時 )