2020總統大選結果，蔡英文以817萬票連任，成為台灣民選總統史上最高得票數的總統。對此，自由作家洛杉基提及鄰居兒子在選舉日當天，專程飛回到台灣投票給蔡英文，投完票立刻就回日本去工作了。他呼籲蔡英文能努力改變台灣經濟環境，讓這些海漂族能夠早日回到他們父母身邊盡孝，否則蔡真的對不起這些全心全意信任她、支持她的單純年輕人！

洛杉基在臉書指出，鄰居告訴他，她兒子到日本打工，選舉日專程飛回到台灣投票給蔡英文，投完票立刻就回日本去工作了。洛杉基鄰居提及，她兒子堅持要老遠跑回來投蔡一票，她看了心疼，也感到難過。一兒一女一個在日本打工，一個在大陸工作，都無法留在台灣工作，但是他們卻心甘情願地把票投給蔡，無怨無悔。平日節衣縮食，好不容易攢下一點錢，卻捨得買機票回來投票給蔡英文。

洛杉基表示，他希望蔡英文未來這四年，能真正做到清廉、勤政、愛鄉土，別讓黑官、派系、肥貓吃空台灣的根基，努力改變台灣經濟環境，讓這些海漂族能夠早日回到他們父母身邊盡孝，否則她及她的黨，真的對不起這些全心全意信任她、支持她的單純年輕人！

(中時電子報)