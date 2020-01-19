女星賈靜雯近年好運旺旺來，與修杰楷結婚、生下兩個女兒後，夫妻倆帶著咘咘、波妞登上大陸實境綜藝《媽媽是超人3》，一家子圈粉無數，讓她演藝事業開創新路線，而2019年更可說是賈靜雯的豐收年，她以《我們與惡的距離》奪下金鐘視后，自家乾拌麵品牌也經營得頗有成績，而造就這一切，背後支持的團隊功不可沒，賈靜雯近日舉辦尾牙犒賞員工，身為老闆的她全身心投入，前所未見的以「性感嘻哈妞」造型現身，讓全場驚呆，她也坦言：「沒看過這樣的自己」。

賈靜雯辦尾牙，跟修杰楷全力以赴，性感嘻哈裝扮超到位。(取材自賈靜雯IG)

賈靜雯今在IG貼出多張照片，透露舉辦尾牙犒賞員工，相聚一堂絕對不能無聊，特地訂下「嘻哈派對」這個dress code，自己也大膽玩下去，只見賈靜雯收起仙氣，將髮尾燙成爆炸小卷並綁成雙馬尾，身上穿的則是浮誇的全印花西服長褲套裝，讓人驚訝的是，裡頭竟然只穿了一件黑色背心，胸口挖深U加上短版小可愛設計，大方展現小蠻腰，賈靜雯也不禁自豪表示：「我這身打扮怎麼這麼討厭啊，但我好愛」。

而不只她一個人如此浮誇，轉頭一看，身旁的修杰楷也有備而來，大紅襯衫裡搭了黑色長袖潮T，反戴的棒球帽裡裝飾了幾條藍色黑人辮，肩上則扛了一台重砲音箱，連pose跟表情都到位，嘴咬金項鍊的痞樣完全入戲，夫妻倆都讓人驚呆。

賈靜雯透露，員工對於這個派對主題不但接受，還很熱血地全力配合，造就了一個瘋狂的尾牙夜，她也感性說道：「要真心謝謝可愛的大家，沒有你們哪來現在的發展…2020，讓我們繼續加油，耶！」。

(中時電子報)