哈利王子與妻子梅根日前宣布「卸下王室資深成員」身份，並努力實現財務獨立，此消息一出，震驚全英國社會，更傳出女王與親王威脅切斷所有金援。面對外界揣測王室恐怕將分崩離析，女王伊莉莎白二世也特別發出聲明表示，「我們對於梅根成為家庭的一員，是感到相當驕傲的！」

根據《每日郵報》報導，確認哈利與梅根卸下王室資深成員一職後，將不再代表王室履行任何職務，也不得再享受公帑。白金漢宮18日發出聲明指出，夫妻倆並不會搬出王室所屬的弗洛格摩別墅，不過未來必須歸還240萬英鎊的納稅錢（約台幣9500萬），並且將於2020年春天生效。

女王伊莉莎白二世在聲明中提到，「在經過近數月的討論，很高興終於與我的孫子與他的家庭達成共識，哈利、梅根與亞契永遠都會是我們深愛的家庭成員，在過去2年中，我承認，他們經歷一些挑戰，現在將祝福他們展開新的獨立生活」。

此外，女王大力讚賞梅根在王室中的表現，於聲明最後也寫下了祝福，「我很感謝他們為國家所作的一切，尤其是梅根非常迅速的讓自己融入在這個家庭中，我的家族都非常希望，今天的共識協議將會帶來一個快樂、和平的新開始」。

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(中時電子報)