中和警分局表示，現在即將放假，提醒家長應多注意家中青少年交友情形並鼓勵從事正當休閒活動。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和分局警方為確保青少年從事各項活動安全，並促進身心健全發展、減少各種犯罪及被害，於寒假前就先舉辦「少年保護及查察專案-擴大臨檢」，特別針對轄區青少年易聚集之娛樂場所、易發生鬥毆事件之場所及毒品施用治安熱點等規劃擴大臨檢勤務，藉由警方主動盤查、臨檢、路檢等積極作為，干擾犯罪滋生使轄區治安維持平穩，讓寒假期間青少年免於毒品、鬥毆、競速、飆車等危害。

統計中和警方執行少年保護專案擴大臨檢成效，共查竊盜通緝犯3件3人、竊盜案6件6人，詐欺案1件1人、毒品案件1件1人、詐欺案件1件1人、傷害案件1件1人；另青少年關懷保護措施及交通安全部份，勸導深夜遊蕩少年36人、取締少年吸菸嚼檳榔飲酒2人、取締少年無照駕駛5人等成果豐碩。

中和警分局表示，現在即將放假，提醒家長應多注意家中青少年交友情形並鼓勵從事正當休閒活動，勿流連網咖、夜店、電子遊戲場所或其他易滋事處所，若外出打工、求職，應注意自身安全及個人資料之保護,，切勿輕信他人，若有問題應立 即與家長、老師及相關單位諮詢、求證，或向警察機關請求協助。

(中時 )