安寧轄內各里獨居老人前往領取物資。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中巿清水警分局安寧派出所19日上午10點許，在派出所前廣場辦理寒冬送暖活動，針對派出所轄內各里獨居老人、弱勢家庭等發送棉被及各種民生必需品，期望讓民眾個溫馨及快樂的春節，共計100名受惠。

清水警分局表示，安寧所長紀明仁與大庄里守望相助隊長楊維智等人，為使轄內獨居老人或弱勢家庭能夠過好年，邀請轄內各里里長及在地企業味丹企業、福壽實業、台灣美術文化交流協會及地方士紳等提供物資，由大庄里守望相助隊及安寧所志工分隊共同辦理，關懷安寧派出所轄內南簡、福德、大庄、大村、興農、永寧、永安等七里弱勢家庭及獨居長者。

此外，清水警分局指出，2020年加強重要節日安全維護工作已於16日起跑，工作主軸除治安平穩、交通順暢、民眾安心，為民服務也是工作重點，因此安寧派出所結合各方資源關懷弱勢族群及獨居長者讓其過好，讓民眾感受到安寧派出所隨時守護轄區地方的居民，也是居民最佳的庇護所。

所長紀明仁呼籲，春節期間派出所不打烊，除了提供民眾舉家外出住居所安全維護及鉅額（提）存款護鈔服務外，春節期間飲宴暢飲喝酒不開車，開車不喝酒平安度好年，以達成警察用心、民眾安心、駕駛順心共同目標。

(中時 )