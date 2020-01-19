台中市警察局第六分局運用組合警力，規畫適當時間，設置「機動派出所」，讓民眾居住環境與出外逛街時更安心。（盧金足攝）

台中市警察局第六分局春節前於逢甲商圈及七期老虎城等著名人潮聚集的景點設置「機動派出所」，加強服務商圈內治安、交通、為民服務、犯罪預防、反詐騙、反竊盜、反毒品等工作宣導，現場亦可受理各類案件與其他為民服務，透過主動接觸民眾，間接的拉近警民之間的距離。

農曆春節期間，台中市政府警察局第六分局109年加強重要節日安全維護工作針對治安、交通需求及為民服務等項目，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，運用組合警力，規畫適當時間，設置「機動派出所」，讓民眾居住環境與出外逛街時更安心。

「波麗士大人的年紀，居然跟自己差不多！」大學生看到台中市警察局第六分局主動出擊，在人潮多的商圈設置機動派出所，員警年輕又熱情，直呼「超帥！」紛紛詢問可不可以與警察合照，猶如新景點。

逛街的民眾也稱讚機動派出所「好親民！」連孩童也主動向警察打招呼，拉著媽媽的手，仔細聆聽警方的宣導，還向員警表示，「我會乖乖的！」童言童語溫暖員警的心。

家長則笑說，孩子還沒那麼聽父母的話，看到帥氣的警察哥哥和美麗的警察姊姊馬上就投降了。

警方設置「機動派出所」，增加見警率，執行巡邏、守望、交通疏導、受理民眾報案及為民服務等各項工作，讓民眾過一個平安快樂春節。

(中時 )