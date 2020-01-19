淡水緣道觀音廟。（新北市民政局提供／許哲瑗新北傳真）

迎接鼠年到來，新北市民政局串連全市103家宮廟走春資訊，搭配除夕搶頭香、開運贈紅包、雜技表演等迎春接福活動，邀請民眾到新北宮廟走春迎新年，一起拜廟祈福，品嚐最道地的特色美食，為新的一年加持運勢。

民政局表示，板橋慈惠宮及接雲寺將於大年初一起贈送發財金，規劃「民藝大街嘉年華」活動，除了有在地文創、農特產品、福氣摸彩等表演，還有最受歡迎的「躦轎腳送發財金」活動，搭乘剛通車的環狀線抵板橋站即可到達，也可一同造訪林家花園，或至湳雅夜市大啖美食。

其中，萬里區金山財神廟設有財神銀行，可擲筊求取財氣存摺、財寶袋和開運錢，開運金數額由聖筊數目決定，是新北獨特的求財方式；石碇的五路財神廟大年初五限量發送1萬份開運發財金，金光閃閃的字卡中印有五路財神聖像和1元硬幣，讓香客新的一年財源滾滾來。

若不喜歡人擠人，位於石門的佛光山北海道場山海美景遠近馳名，農曆初一至初五間特別開放殿堂鐘樓，讓信眾敲響「幸福鐘」祈福，錯過就要再等一年，也可禮千佛、點光明、巡禮、淨心抄經，一邊欣賞窗外山林美景，享受悠閒與愜意。

同樣位於北海岸的淡水緣道觀音廟，30米高的千手觀音聖像是金氏世界紀錄認證的「最大鋼製雕塑」，除夕夜將有倒數煙火，初五前也可參加擲筊求新年限定「平安福」，只要福緣俱足三聖筊，就有機會將今年限量雋刻「觀音力」的金色、藍色與紫色平安福帶回家。

民政局指出，林口竹林山觀音寺將於農曆初一到十六，邀請「越南雜技團」輪番表演，包括軟骨舞蹈、飛輪炫技、空中芭蕾、小丑等；另初一到初五每日提供平安福食，讓信眾拜拜吃平安。

主祀「金面顯應祖師」的頂泰山巖，於除夕晚間十一時舉行祈福儀式，供信眾搶新春頭香；並延請地方士紳擲筊祈求士農工商魚牧各業國運籤，祈求國泰民安，預測的籤詩內容是每年地方關注焦點，除夕至初五並提供平安麵，讓信眾同沾喜氣；詳細宮廟走春資訊可上民政局官網查詢。

(中時 )