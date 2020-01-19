罷韓時間表。（圖/翻攝自 公民割草行動 臉書）

高雄市長韓國瑜自大選結束後，返回高雄拚市政，但面臨「Wecare高雄」等團體發起的「罷韓行動」，也讓韓國瑜繃緊神經。Wecare也在今天PO出罷免韓國瑜的時間表。讓不滿韓國瑜的高雄市民站出來投罷免票。並將在3月28日前完成聯署、遞件送審。

罷韓四男子，分別是「Wecare高雄」發起人尹立、公民割草發言人李醫師、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋，以及前高雄氣爆自救會長、罷免案法定領銜人陳冠榮。

據《中央社》報導，尹立今受訪時表示，罷韓二階連署大年初五29日起跑，罷韓總部也將同日同步成立，結合全市各連署點力拚30日內完成30萬份連署，。此外，1月20日中選會會進行二階連署發文，10日內領二階表格；28日領銜人領表；29日「光復高雄」總部成立、開始連署；2月28日（前30天）收齊30萬份連署書；趕在3月28日連署二階法定60日到期前送件。

「公民割草行動」今也在臉書公布罷免流程圖，依法規定將在60天內收集齊30萬份聯署書。意即「3月28日前（含）必須送件。否則將不會通過」。

另外，依據《公職人員選舉罷免法》第90條規定，罷免案通過與否。視「投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數或同意票數不足前項規定數額者，均為否決」。

同法第92條也規定，若罷免案通過，「被罷免人自解除職務之日起，四年內不得為同一公職人員候選人；其於罷免案進行程序中辭職者，亦同。罷免案否決者，在該被罷免人之任期內，不得對其再為罷免案之提議」。

(中時電子報)