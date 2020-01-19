余筱萍19日錄中天《小明星大跟班》，她透露近日與神似任達華的50歲大叔曖昧中，談到男方她神采飛揚，「他可能覺得已經跟我交往了，很愛管我，這是第一次有男生會管我，早點睡、不要喝汽水。」對方是大陸國籍，對她做過最浪漫的一件事，是去法國出差買了近14萬香奈兒包，回來送她當禮物，自收到當天便包不離身，她嬌羞解釋，「也沒有愛不釋手，只是最近很流行小包。」

余筱萍表示「大陸任達華」跨足許多產業，包含建築、生計、醫藥等，還是天蠍座，她笑稱老爸余天只知道對方是香港人，男方知道他們一家都是明星，「他很煩，很愛跟我討論政治，我懶得理他，老是跟我唱反調，不過也是好玩，故意逗我。」兩人12月剛見過，剛好大年初一是父親余天生日，所以她年假會待在家裡，不會跨海與新歡相見。

余筱萍收到近14萬香奈兒包。（吳維書攝）

至於外界最關心的余苑綺病況，余筱萍透露妹妹每天都會跟家人通電話，有時會因產後憂鬱症忍不住哭，媽媽李亞萍這時則不停安慰愛女，她自己會找時間去八里，開車接妹妹、樂樂母女去下午茶，余筱萍說：「綺綺肺本來有3顆腫瘤，1大2小，開完之後2顆小的已經縮掉，大的有縮小，預計年後再開刀。」

(中時 )