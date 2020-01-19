台南市18日確診第2例境外移入登革熱病例，是家住鹽水區的30多歲男性，因赴柬埔寨旅遊返國後發病。台南市政府登革熱防治中心提醒醫療院所，春節將近，國外及東南亞國家返鄉人潮漸多，請加強有東南亞及南亞國家旅遊史的就醫民眾進行登革熱快篩及通報，方能及早啟動相關防疫機制。

登革熱防治中心主任陳怡表示，第2例境外移入病例是居住鹽水區岸內里的民眾，元月赴柬埔寨旅遊時，15日開始有發燒及肌肉痠等症狀，17日返國因發燒經機場檢疫站採檢，登革熱NS1快篩為陰性後返家休息。

陳怡說，當日接獲該病例入境發燒症狀通報時，即進行住家孳生源清除及衛教，並請該民眾不要趴趴走；18日檢驗結果PCR陽性確診，病毒型別為第二型，目前同住家人都無相關疑似症狀，主要活動範圍於住家，19日更進行居住地戶內外環境化學防治及加強孳清，防治中心除將持續針對同住家人進行健康關懷，也籲請鹽水區岸內里民眾加強「巡、倒、清、刷」及防蚊措施，另請周圍醫療院所提高警覺並加強通報。

(中時 )