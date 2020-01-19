歲末年終，府城國際同濟會結合知名企業界及宗教團體聯合舉辦「同濟有愛‧府城陪你」圍爐活動，此次募集紅包及生活必需品逾30萬元，並於19日中午在安平區維悅酒店國際廳席開20桌，招待百戶家庭共聚一堂，市長黃偉哲也親臨現場致詞，現場充滿感恩歡欣的氛圍。

國際同濟會台灣總會澎嘉南區府城會繼去年成功舉辦「同濟有愛‧府城陪你」圍爐活動後，今年由現任會長曾承華接手號召會兄集眾人力量，並結合台南知名企業界共同參與做公益，在極短時間內20桌的贊助金即到位，另再募集日常食品一批捐贈，全部捐贈物資與紅包費用總計逾30萬元，展現企業界對公益的熱情，在在證明社會處處有溫暖。

府城同濟會會長曾承華表示，府城會自創會長謝宗憲創會以來，致力於公益活動，每年除年底會舉辦大型公益活動外，急難救助更是經年累月的進行；自從他接任後，雖然今年景氣不佳，但是企業界對公益贊助毫不手軟，經發起後極短的時間內便募集到位，非常感謝各界的善舉，讓活動能圓滿成功。

(中時 )