苗栗縣前縣長張秋華7日過世，享壽83歲，19日上午在後龍鎮福祿壽生命藝術園區舉行告別式，縣長徐耀昌等人出席致哀。（巫靜婷攝）

苗栗縣前縣長張秋華7日過世，享壽83歲，19日上午在後龍鎮福祿壽生命藝術園區舉行告別式，縣長徐耀昌等人出席致哀。（巫靜婷攝）

國民黨苗栗縣黨部於前縣長張秋華的靈柩上覆蓋黨旗，表揚其一生對黨貢獻。（巫靜婷攝）

國民黨苗栗縣黨部主委林祥川頒發黨旗覆蓋證書給家屬，感念其一生對黨的貢獻。（巫靜婷攝）

苗栗縣前縣長張秋華7日過世，享壽83歲，家屬、舊故們成立治喪委員會，由縣長徐耀昌擔任主任委員，19日上午8點40分在後龍鎮福祿壽生命藝術園區「景德廳」舉行告別式，國民黨苗栗縣黨部特於靈柩上覆蓋黨旗，表揚其一生對黨的貢獻，場面備極哀榮。

前縣長張秋華告別式上，徐耀昌率縣府各局處首長、立委徐志榮、議長鍾東錦及10多名議員、前縣長傅學鵬、劉政鴻、前新竹縣長范振宗、陳進興等人，到場致哀，舊故、親友、老部屬共逾500人齊聚會場，送老縣長最後一程。

張秋華1937年出生於苗栗縣頭屋鄉，國立中興大學行政學系畢業，1961年退伍後，返鄉在公館國中任教，之後在苗栗國中、國立苗栗高商擔任導師、組長及主任等職務，作育英才無數。

他於1972年獲國民黨提名參選第7屆苗栗鎮長（改制前）獲高票當選，並連任第8屆及第1屆苗栗市長，之後擔任第10、11屆縣議員，1989年高票當選第11屆苗栗縣長，任內訂定「苗栗縣綜合發展計畫」，致力於交通、人文教育等建設，爭取成立竹南及銅鑼科學園區，讓高科技產業在苗栗縣扎根發展。

張秋華卸任後退而不休，擔任國民黨中央評議委員及各社團顧問、董事等職務，盼以自身經驗貢獻所能，服務苗栗縣親。他的辭世令親友哀痛不已，覆旗棺儀式上，張氏宗親及扶輪社先後於靈柩上覆蓋會旗，隨後由徐志榮、劉政鴻等人覆蓋黨旗，黨部主委林祥川頒發黨旗覆蓋證書給家屬，感念其一生對黨的貢獻。

(中時 )