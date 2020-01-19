嬰兒出現不適症狀，相信不少家長一定都很擔心，不過家人帶著嬰兒就醫，聽從醫生指示灌腸，沒想到隔日卻被發現嬰兒不治身亡，更誇張的是，醫生居然是假冒的，這樣的事情居然發生在大陸真實上演。

江西省九江市有一名7個月大男嬰，近日出現咳嗽的情況，家人送醫後聽從醫生指示，讓男嬰進行2次灌腸，沒想到男嬰卻出現嘴唇發紫、手腳冰冷，隔日不治身亡。李姓父親事後發現，當初幫男嬰進行灌腸的徐姓醫生，登記的執照是假冒的，相當錯愕。

家屬事後發現主治醫生和從業資格證上的名字不符。（圖／看看新聞）

李男和妻子13日帶著兒子到住處附近的和順堂中醫門診部就診，醫生先是開了幾劑膏藥，一天後孩子的病情未見好轉，14日才又回診，並聽從建議進行灌腸治療。李男的妻子表示，14日當天，醫生為男嬰進行兩次灌腸，上午9點一次和下午4點一次，由醫生開處方、護士進行操作。她說，孩子在治療的過程中哭得很厲害。

第二天上午6點，李男的妻子發現男嬰情況不對。根據李男表示：「嘴巴當時是烏黑的。把男嬰轉院時，醫生說已經沒救了。」李男驚覺事態不對立刻報警，經調查才發現，當初給孩子灌腸的醫生竟持假執照。他表示，徐醫生與其從業資格證上的名字並不符，資格證上是名叫「徐小紅」的人。事後更發現，當天為男嬰灌腸的女護士也沒有相關的從業經驗。目前當地警方及衛健委已經介入調查，但是外界認為，事後的補救或是調查，都已無法挽救一條無辜的小生命。

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(中時電子報)