士官長薛鈞耀是333旅狙擊隊的一員。青年日報提供

士官長薛鈞耀與妻子合影。青年日報提供

青年日報今天報導1則感人的「抗癌士官長」新聞。報導指出，罹患鼻咽癌末期，打了37瓶化療藥劑，接受35次放射性化療的陸軍機步333旅薛鈞耀士官長，以堅強的意志力和樂觀態度，克服生理病痛，去年12月初結束療程後，立即返回部隊，展現勇猛頑強的軍人魂，在元月16日以全數合格成績，通過基本體能鑑測，成為名副其實的「抗癌士官長」，樹立面對困境永不放棄的典範。

青年日報指出，去年6月確診罹癌前，薛鈞耀剛帶領機步333旅龍舟隊勇奪東港龍舟競賽團體組冠軍尚沉浸在榮耀與喜悅中，隨即發現左頸淋巴腫大7到10公分，經檢查確診為鼻咽癌第4期，且鼻子部位也有5公分腫瘤，薛鈞耀心情頓時跌落谷底，簡直無法接受，一度想「自我了斷」。

治療期間，在長官、同袍的關心與支持，家人愛心、耐心陪伴照顧下，讓薛鈞耀再度勇敢面對，化療各種副作用，甚至在第3次化療時昏迷，都無法打敗他的意志和毅力。

薛鈞耀在療程中，數度向醫院請假回到單位，關心連隊工作推動，協助執行體能戰技、2類狙擊手、3類特等射手等訓練；結束療程後，薛鈞耀立即銷假返回部隊，並透過自主訓練，主動報名3項體能鑑測，終以不屈不撓的意志力於日前通過體測，展現無畏無懼勇士精神。

擔任機步333旅旅部連士官督導長的薛鈞耀三等士官長，為陸軍士官學校常備士官班62期，民國90年畢業分發摩步298旅（今333旅）後，即成為狙擊隊的一員，表現一向優異，深受長官肯定。

(中時 )